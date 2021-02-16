Лукашенко рассказал о всенародном решении развивать Белоруссию

«У нас есть немало хороших специалистов, которые умеют делать велосипеды. Ну так давайте это направление будем развивать», — сказал он.
Лукашенко заявил, что хотел бы видеть комплексный бизнес-план, который ориентирован строго на запросы потребителей. Он уверен, что белорусы способны производить конкурентоспособную продукцию высокого качества.
«Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно в пять лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании», — сказал Лукашенко.
Ранее 16 февраля сообщалось, что в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов начали проводить массовые обыски у журналистов и правозащитников. Они проходят в рамках расследования уголовного дела по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса Белоруссии.
До этого в стране задержали ряд бывших и действующих банкиров, а также совладельца Туровского молочного комбината Игоря Чернявского. Все они связаны с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом, который покинул страну в январе.
В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.