13:49 (мск), источник: РБК
Кремль заявил о «маниакальной настойчивости» Запада по вопросу санкций
ЕС и США с маниакальной настойчивостью говорят о санкциях, но Россия продолжает пытаться наладить с ними диалог. Об этом заявил
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«Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — сказал он.
Так Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России.
По словам представителя президента, Москва рассчитывает на то, что «все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога».
12 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова в случае новых санкций разорвать отношения с Европой. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в
В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, который предусматривает санкции против лиц, причастных к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального. Среди возможных санкций в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после первого за три года визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля, также предупредил о возможности новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального.