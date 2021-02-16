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18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство опровергло информацию о гибели российских инструкторов в ЦАР

Сообщения о гибели россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) являются фейками, заявил «РИА Новости» посол РФ в Банги Владимир Титоренко. О гибели российских военных в стране сообщило местное издание Corbeaunews.

Источник: AP 2020

«Это фейк интернет-ресурса Corbeaunews. Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит», — сказал посол.

Дипломат добавил, что сейчас в стране идет планомерное освобождение населенных пунктов ЦАР в центре и на севере страны от повстанцев. «Мятежники несут большие потери и отступают в строну границы с Чадом», — уточнил он.

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Ранее Corbeaunews со ссылкой на источники сообщило о столкновениях в районе города Бамбари повстанцев и правительственных сил, поддерживаемых российскими военными. По информации издания, потери понесли обе стороны. Точное число раненых или убитых россиян Corbeaunews не привело, но уточнило, что в результате боев был подстрелен вертолет «ЧВК Вагнера». Россия никогда не подтверждала присутствие «ЧВК Вагнера» в ЦАР, но не скрывает присутствия в стране военных инструкторов.

Около 300 российских инструкторов было направлено в ЦАР в конце декабря 2020 года. Они должны были помочь властям страны остановить наступление повстанцев на правительственные позиции. Повстанцы не согласны с итогами проведенных в ЦАР президентских и парламентских выборов.

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