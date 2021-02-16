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19:29 (мск), источник: Daily Storm

Путину на встрече с лидерами фракций могут предложить возглавить список «Единой России»

Если он согласится, то это может помочь партии сохранить большинство кресел в парламенте после выборов в Госдуму в сентябре.

Источник: РИА "Новости"

Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов может предложить президенту России Владимиру Путину возглавить предвыборный список кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Daily Storm сообщил информированный источник. Встреча главы государства с лидерами фракций состоится 17 февраля.

«Может быть так, что-то, что уже ранее обсуждалось, — то, что он [Владимир Путин] может возглавить список. Это может быть предложено. Что-то еще может быть сказано про народную программу», — рассказал собеседник Daily Storm.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что Путин обдумывает предложение возглавить предвыборный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Издание отмечало, если президент согласится, то он во второй раз в истории поможет партии сохранить большинство мест в парламенте.

В 2007 году Путин уже возглавлял списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Тогда партии удалось продемонстрировать хороший результат — 64,3%.

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