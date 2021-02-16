19:29 (мск), источник: Daily Storm
Путину на встрече с лидерами фракций могут предложить возглавить список «Единой России»
Если он согласится, то это может помочь партии сохранить большинство кресел в парламенте после выборов в Госдуму в сентябре.
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Лидер думской фракции «Единой России» Сергей Неверов может предложить президенту России Владимиру Путину возглавить предвыборный список кандидатов от партии на сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом Daily Storm сообщил информированный источник. Встреча главы государства с лидерами фракций состоится 17 февраля.
«Может быть так,
Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщило, что Путин обдумывает предложение возглавить предвыборный список кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Издание отмечало, если президент согласится, то он во второй раз в истории поможет партии сохранить большинство мест в парламенте.
В 2007 году Путин уже возглавлял списки «Единой России» на выборах в Госдуму. Тогда партии удалось продемонстрировать хороший результат — 64,3%.