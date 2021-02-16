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20:36 (мск), источник: ТАСС

Пресс-служба Неверова не подтвердила, что он предложит Путину возглавить список ЕР

Ранее лидер думской фракции «Единой России» сообщил, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом готов обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба лидера думской фракции «Единой России» Сергея Неверова не подтвердила, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду он предложит главе государства возглавить список единороссов на выборах в Госдуму в сентябре.

«Единственное, как можно прокомментировать: пусть комментарии дают некие «источники», — заявили ТАСС во вторник в пресс-службе. «Неверов утром подробно рассказал, что он намерен обсудить с президентом», — напомнил собеседник агентства.

Ранее Неверов сообщил, что на предстоящей встрече глав думских фракций с президентом РФ готов обсудить тему выборов в нижнюю палату парламента восьмого созыва. Кроме того, по его словам, единороссы хотели бы обсудить с главой государства свои недавние законодательные инициативы, чтобы заручиться его поддержкой.

Издание Daily Storm во вторник со ссылкой на источники в «Единой России» сообщило, что на встрече президента с руководителями думских фракций Неверов предложит Владимиру Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году.

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