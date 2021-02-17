В США заявили, что рассмотрят новые способы укрепления стратегической стабильности с РФ

Об этом заявил во вторник в интервью Национальному общественному радио США госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России». Тем не менее Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес.
«Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией, хотя мы ясно говорим о действиях, которые они предпринимают, и которые являются вызовом нашим интересам и ценностям», — подчеркнул Блинкен.
«Однако мы должны быть способны работать на два фронта», — добавил госсекретарь.
3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.