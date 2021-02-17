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01:40 (мск), источник: ТАСС

В США заявили, что рассмотрят новые способы укрепления стратегической стабильности с РФ

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), и Вашингтон рассмотрит другие способы укрепления стратегической стабильности, несмотря на существующие разногласия.

Источник: AFP 2020

Об этом заявил во вторник в интервью Национальному общественному радио США госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, между двумя странами существуют разногласия, и США «обеспокоены поведением России и действиями России». Тем не менее Вашингтон и Москва способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес.

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«Мы смогли очень быстро продлить ДСНВ на пять лет, потому что это в наших интересах. И мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией, хотя мы ясно говорим о действиях, которые они предпринимают, и которые являются вызовом нашим интересам и ценностям», — подчеркнул Блинкен.

«Однако мы должны быть способны работать на два фронта», — добавил госсекретарь.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.

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