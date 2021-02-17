Путин заявил, что Россия не допустит ударов по своему суверенитету

13:32 (мск), источник: ТАСС
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«Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.
Путин заметил, что в этом вопросе все парламентские фракции демонстрируют общие подходы. Президент рассчитывает, что они и впредь будут занимать твердую и уверенную государственную позицию. «Считаю, что такая патриотическая сплоченность необходима, тем более для ведущих партий, имеющих свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе», — сказал глава государства, призвав постоянно поддерживать этот авторитет, работая не только со сторонниками, но и с оппонентами, с политически нейтральными людьми.
Путин сделал особый акцент на том, что выборы в Госдуму в 2021 году должны пройти на конкурентной основе. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», — заявил он, указав, что это важно как для парламентских партий, так и для не представленных в Госдуме сил, планирующих принять участие в выборах. Это также важно прежде всего для избирателей, которые и будут «определять итоги избирательной кампании», подытожил президент.