Путин пообещал не допустить внешнего вмешательства в думские выборы

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», — сказал Путин. Он уточнил, что это важно для ведущих партий, общественных сил и избирателей.
«Именно они, граждане, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — сказал президент.
Владимир Путин отметил необходимость патриотической сплоченности, особенно для ведущих партий, которые имеют «свои традиции, идеологию и реальное влияние в обществе».
«Этот авторитет надо постоянно поддерживать. Для этого работать не только со своими сторонниками, но и вести диалог с теми, кто на самом деле не следит за политикой или придерживается, может быть, другой точки зрения, отличной от нашей с вами, каждого из вас, от ваших партийных структур, настроен критично», — уточнил он.
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре. ЦИК и власти Москвы продолжают переговоры об условиях дистанционного электронного голосования на выборах. На данный момент нет договоренности о том, проводить ли электронное голосование в один день с «бумажным», а также о возможности отозвать электронный голос и проголосовать еще раз.