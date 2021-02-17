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12:55 (мск), источник: Ведомости

Путин рассказал о вреде лозунга «Россия только для русских»

«Пещерный национализм» вредит России, представитель каждого этноса должен чувствовать ее своей родиной, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

«Для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою, чтобы защищать эту страну», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, русский народ является государствообразующим в России, основой всей многонациональной страны. Поэтому русский народ заинтересован в сохранении страны, в которой он является основной составляющей силой, подчеркнул президент.

Если мы подумаем с этой точки зрения на эту проблему, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия только для русских» только вредит русским, только вредит России, и способствует ее раскачке изнутри.
Владимир Путин

В существующих условиях в России необходимо обеспечить уважение и развитие культуры каждого народа, его истории и истоков, в том числе и русского. Это, как считает российский лидер, и будет объединять страну. Осознания важности совместного проживания на единой территории в целом удается добиваться в каждом регионе, резюмировал он.

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