Путин обещал дальнейшую поддержку движению волонтеров

13:31 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Волонтерское движение, которое мы поддерживали и намерены поддерживать в будущем, мне очень приятно и важно», — признался глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы. По его словам, особенно приятно, что волонтерское движение «не просто набирает обороты и привлекает больше и больше людей, причем самых разных возрастов, но что волонтеры идут в самые различные сферы деятельности, идут туда, где их помощь особенно нужна, где люди нуждаются в дополнительной поддержке не только со стороны государства, но и со стороны заинтересованных людей, у которых душа болит за те или иные проблемы».
На основе этих моральных качеств и строится волонтерское движение — на основе доброго отношения к людям и желания оказать безвозмездную помощь всем, кто в этой помощи нуждается.
«Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать», — заверил глава государства.