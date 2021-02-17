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13:31 (мск), источник: ТАСС

Путин обещал дальнейшую поддержку движению волонтеров

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат поддерживать волонтерское движение.

Источник: Reuters

«Волонтерское движение, которое мы поддерживали и намерены поддерживать в будущем, мне очень приятно и важно», — признался глава государства на встрече с руководителями фракций Госдумы. По его словам, особенно приятно, что волонтерское движение «не просто набирает обороты и привлекает больше и больше людей, причем самых разных возрастов, но что волонтеры идут в самые различные сферы деятельности, идут туда, где их помощь особенно нужна, где люди нуждаются в дополнительной поддержке не только со стороны государства, но и со стороны заинтересованных людей, у которых душа болит за те или иные проблемы».

На основе этих моральных качеств и строится волонтерское движение — на основе доброго отношения к людям и желания оказать безвозмездную помощь всем, кто в этой помощи нуждается.
Владимир Путин

«Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать», — заверил глава государства.

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