14:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Супруга лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике, сообщают государственные СМИ КНДР.
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Супруга главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. По сообщениям государственных СМИ КНДР, супружеская чета посетила концерт в честь дня рождения покойного отца северокорейского лидера.
По информации газеты «Нодон синмун», во вторник первая леди вместе со своим супругом прибыли в театр «Мансудэ» под оглушительные аплодисменты.
Сообщается, что они смотрели торжественный концерт в честь дня рождения отца Ким Чен Ына и бывшего лидера страны Ким Чен Ира.
На фотографии, опубликованной изданием, видно, как Ким и его супруга сидят рядом и смеются. При этом никто из находящихся в кадре зрителей не носит масок и не соблюдает социальной дистанции.
Ранее Ли Соль Чжу неоднократно посещала публичные мероприятия вместе со своим супругом, однако с января прошлого года о ней не было никаких сообщений.
Длительное отсутствие первой леди КНДР на публике породило слухи о ее проблемах со здоровьем и даже возможной беременности.
Между тем представители Национальной разведслужбы Северной Кореи уведомили парламентариев, что Ли Соль Чжу в последнее время избегала публичных мероприятий
На сегодняшний день власти КНДР не сообщали ни об одном случае заболевания Covid-19 в стране, однако эксперты сомневаются, что пандемия обошла ее стороной.
О супруге Ким Чен Ына известно немного, точно не известна даже дата ее рождения. Она принадлежит к высшему обществу КНДР, ее отец был преподавателем, а мать — врачом.
Как сообщали СМИ, ранее Ли была певицей в оркестре Ынхасу — элитной музыкальной группе, участники которой утверждаются властями страны.
По словам аналитика Чон
Звезда американского баскетбола и друг Ким Чен Ына Деннис Родман ранее говорил, что у пары есть дочь по имени Чжу Э, а также отмечал, что Ким хороший отец.
Северокорейские СМИ также сообщают, что перед походом в театр Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца, где покоятся его отец и дед, чтобы почтить их память в так называемый День сияющей звезды.
Государственные СМИ КНДР снова назвали Ким Чен Ына президентом, хотя ранее использовали термин «председатель». Впервые термин «президент» использовало государственное агентство ЦТАК на прошлой неделе.
Ранее титул президента КНДР носил дед Ким Чен Ына и основатель Северной Кореи Ким Ир Сен, который с 1998 года носит посмертный статус «Вечного президента КНДР». Его сын и наследник Ким Чен Ир имел статус «Великого руководителя КНДР».