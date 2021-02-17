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17:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Володин назвал Россию последним островом свободы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о проблемах со свободой слова и демократией в США, странах Прибалтики и Украине. Россию же депутат назвал последним в мире островом свободы.

Источник: РИА "Новости"

«Россия — последний остров свободы. И вы как представитель старейшей оппозиционной партии должны это знать», — обратился на заседании Госдумы господин Володин к одному из депутатов от фракции ЛДПР (цитата по ТАСС).

Ситуацию с демократическими процессами в остальном мире спикер раскритиковал. «Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в США? Гибнет страна, перечеркнули все. Где у них рабочее движение? Где социалистическая партия? Где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Как на Украине нет свободных СМИ. Все оппозиционные СМИ позакрывали… В Прибалтике тоже взяли и ликвидировали», — добавил он. 11 февраля Латвия прекратила ретрансляцию 16 российских телеканалов и объяснила запрет «защитой латвийского информационного пространства».

Согласно последнему рейтингу свободы слова, разработанному международной правозащитной организации «Репортеры без границ», Россия занимает 149-е место.

Она оказалась между Гондурасом и Демократической Республикой Конго. В качестве рычагов влияния на российские СМИ «Репортеры без границ» назвали закон о «суверенном рунете», а также возможность Роскомнадзора блокировать информацию в соцсетях или на сайтах.

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