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18:55 (мск), источник: ТАСС

О чем говорили на встрече Путина с лидерами думских фракций. Главное

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Нынешний созыв Государственной думы работает интенсивно и профессионально, а ведущим партиям в предстоящую предвыборную кампанию следует не ругаться между собой, а «демонстрировать глубину и зрелость дискуссии». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, которая прошла в среду в формате видеоконференции.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ее участники обсудили самый широкий круг тем — от реализации президентского послания Федеральному собранию до судьбы Восточной Римской империи.

ТАСС собрал ключевые и самые яркие высказывания, прозвучавшие на встрече.

О работе Госдумы

«Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложные условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его» (Путин).

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«У нас еще пять законов (реализующих принятые летом 2020 года поправки к конституции — прим. ТАСС) на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии» (спикер Госдумы Вячеслав Володин).

О предстоящих выборах

«Особая, повышенная ответственность (во время предстоящей предвыборной кампании — прим. ТАСС) лежит именно на партиях “большой четверки”. Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны» (Путин).

«Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле» (Путин).

О сокращении партийных списков

«Мы предлагали всегда — [необходимо проводить выборы] только по партийным спискам. Вот тогда будут сильные партии — одна, две, три. А [одномандатные] округа — это путь к сепаратизму» (лидер ЛДПР Владимир Жириновский).

«На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что это расчищает площадку для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве» (лидер КПРФ Геннадий Зюганов).

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«Это, к сожалению, ведет к деградации той партийно-политической системы, в основе которой лежат четыре партии. Просил бы обратить ваше внимание на этот вопрос. И очень хорошо, что [первый замглавы Администрации президента РФ] Сергей Владиленович [Кириенко] тоже слышит эти мои слова, потому что, мне кажется, на местах что-то палку перегибают» (глава «Справедливой России» Сергей Миронов).

О «пещерном национализме»

«Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет, он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну. <…> В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он ни относился, в том числе и русский человек. Если мы подумаем с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого “Россия только для русских”, только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри» (Путин).

О поведении IT-компаний

«Исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединенных Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и, более того, не выполняются национальные законодательства, нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идет в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательства всех стран и на свое усмотрение решают вопросы свободы слова» (Володин).

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«То, что вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний, — это серьезный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь» (Путин).

О двойных стандартах и геополитике

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну как это можно комментировать? Никак, кроме как [что это] использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так все крутится вокруг “Северного потока — 2”? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект “Украина”, вот и все. На самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем» (Путин).

О «злобном натиске» чиновников

«Меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все что угодно. На мой взгляд, это неверный путь. Политика устрашения всегда добивает авторитет исполнительной власти. Сел в машину, остановился — штраф. На полосу заехал — штраф. В метро зашел без маски — 5 тыс. [штраф]. Два слова сказал поперек — еще 10 тыс. [штраф]. <…> Поручите своим службам внимательно проверить. На мой взгляд, некоторые увлеклись насчет штрафов» (Зюганов).

О выплатах за отказ от аборта

По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом. <…> Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами.

(Путин об идее Жириновского выплачивать компенсации женщинам, которые откажутся от прерывания беременности).

О варварах и крестоносцах

«Православная часть христианского мира была самая богатая — Константинополь. Самая сильная, мощная. Но варвары пришли с востока и захватили Константинополь, [это] 1453 год. Все рухнуло, и мы остались одни» (Жириновский об иностранном вмешательстве).

«Вы специалист большой по Востоку, конечно, из Турции в том числе пришли, как вы сказали, варвары с востока, разрушили империю православную. Но перед тем как варвары с востока пришли, <…> сначала пришли крестоносцы с запада и ослабили эту империю православную» (Путин).

«Уважаемые коллеги, мы с вами достаточно интенсивно поговорили в таком составе, начиная от Восточной Римской империи и кончая сегодняшним нашим днем, актуальными вопросами экономической, социальной повестки, политической» (Путин).

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