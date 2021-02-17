О чем говорили на встрече Путина с лидерами думских фракций. Главное

18:55 (мск), источник: ТАСС
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Ее участники обсудили самый широкий круг тем — от реализации президентского послания Федеральному собранию до судьбы Восточной Римской империи.
ТАСС собрал ключевые и самые яркие высказывания, прозвучавшие на встрече.
«Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложные условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его» (Путин).
«У нас еще пять законов (реализующих принятые летом 2020 года поправки к конституции — прим. ТАСС) на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии» (спикер Госдумы Вячеслав Володин).
«Особая, повышенная ответственность (во время предстоящей предвыборной кампании — прим. ТАСС) лежит именно на партиях “большой четверки”. Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны» (Путин).
«Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле» (Путин).
«Мы предлагали всегда — [необходимо проводить выборы] только по партийным спискам. Вот тогда будут сильные партии — одна, две, три. А [одномандатные] округа — это путь к сепаратизму» (лидер ЛДПР Владимир Жириновский).
«На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что это расчищает площадку для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве» (лидер КПРФ Геннадий Зюганов).
«Это, к сожалению, ведет к деградации той
«Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет, он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну. <…> В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он ни относился, в том числе и русский человек. Если мы подумаем с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого “Россия только для русских”, только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри» (Путин).
«Исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединенных Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и, более того, не выполняются национальные законодательства, нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идет в первую очередь о ситуации, связанной с крупными
«То, что вы сказали по поводу так называемых платформ,
«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну как это можно комментировать? Никак, кроме как [что это] использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так все крутится вокруг “Северного потока — 2”? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект “Украина”, вот и все. На самом деле все достаточно примитивно, все просто,
«Меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все что угодно. На мой взгляд, это неверный путь. Политика устрашения всегда добивает авторитет исполнительной власти. Сел в машину, остановился — штраф. На полосу заехал — штраф. В метро зашел без маски — 5 тыс. [штраф]. Два слова сказал поперек — еще 10 тыс. [штраф]. <…> Поручите своим службам внимательно проверить. На мой взгляд, некоторые увлеклись насчет штрафов» (Зюганов).
По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом. <…> Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается,
все-такинужно делать это немножко другими средствами.
(Путин об идее Жириновского выплачивать компенсации женщинам, которые откажутся от прерывания беременности).
«Православная часть христианского мира была самая богатая — Константинополь. Самая сильная, мощная. Но варвары пришли с востока и захватили Константинополь, [это] 1453 год. Все рухнуло, и мы остались одни» (Жириновский об иностранном вмешательстве).
«Вы специалист большой по Востоку, конечно, из Турции в том числе пришли, как вы сказали, варвары с востока, разрушили империю православную. Но перед тем как варвары с востока пришли, <…> сначала пришли крестоносцы с запада и ослабили эту империю православную» (Путин).
«Уважаемые коллеги, мы с вами достаточно интенсивно поговорили в таком составе, начиная от Восточной Римской империи и кончая сегодняшним нашим днем, актуальными вопросами экономической, социальной повестки, политической» (Путин).