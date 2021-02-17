В Госдуму внесен проект о возможности участия в выборах лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности

«Проектом закона предлагается привести в соответствие с Конституцией России нормы избирательного законодательства и отменить установленные ограничения», — говорится в пояснительной записке.
В тексте поясняется, что согласно положениям ст. 4 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не имеют права быть избранными граждане, осужденные за совершение преступлений по ряду статей УК РФ в зависимости от срока снятия или погашения судимости, граждане, подвергнутые административному наказанию за совершения ряда административных правонарушений в зависимости от срока снятия или погашения судимости, а также граждане, нарушившие ограничения, установленные ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Как подчеркивает автор инициативы, участие в выборах лиц, осужденных и отбывших наказание по ряду уголовных статей, либо подвергшихся административному наказанию, либо нарушивших ограничения, установленные ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», гарантировано Конституцией и не может быть ограничено федеральным законом, так как не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
«Существующие ограничения допускают возможность злоупотребления со стороны заинтересованных лиц в привлечении к уголовной или административной ответственности граждан по предусмотренным статьям с целью не допущения их к участию в выборах», — отмечается в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается установить дополнительное условие для признания подписи гражданина в подписном листе недостоверной.
«В действующем законодательстве недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, только на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей», — уточняется в тексте.
Однако в соответствии со ст. 86 Гражданского процессуального кодекса заключение эксперта не является исключительным и достаточным средством доказывания для суда и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.
«С учетом изложенного предлагается предусмотреть, что для признания на основании заключения эксперта подписи недостоверной необходимо выявить волю самого подписанта. В случае если лицо, чьи данные указаны в подписном листе, отказывается от своей подписи, которая, по мнению эксперта, проставлена другим лицом, подпись признается недостоверной», — говорится в документе.