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21:52 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуму внесен проект о возможности участия в выборах лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект о возможности участия в выборах лиц, которые привлекались к уголовной и административной ответственности. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

«Проектом закона предлагается привести в соответствие с Конституцией России нормы избирательного законодательства и отменить установленные ограничения», — говорится в пояснительной записке.

В тексте поясняется, что согласно положениям ст. 4 ФЗ от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не имеют права быть избранными граждане, осужденные за совершение преступлений по ряду статей УК РФ в зависимости от срока снятия или погашения судимости, граждане, подвергнутые административному наказанию за совершения ряда административных правонарушений в зависимости от срока снятия или погашения судимости, а также граждане, нарушившие ограничения, установленные ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

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Как подчеркивает автор инициативы, участие в выборах лиц, осужденных и отбывших наказание по ряду уголовных статей, либо подвергшихся административному наказанию, либо нарушивших ограничения, установленные ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», гарантировано Конституцией и не может быть ограничено федеральным законом, так как не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«Существующие ограничения допускают возможность злоупотребления со стороны заинтересованных лиц в привлечении к уголовной или административной ответственности граждан по предусмотренным статьям с целью не допущения их к участию в выборах», — отмечается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается установить дополнительное условие для признания подписи гражданина в подписном листе недостоверной.
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«В действующем законодательстве недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, только на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей», — уточняется в тексте.

Однако в соответствии со ст. 86 Гражданского процессуального кодекса заключение эксперта не является исключительным и достаточным средством доказывания для суда и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.

«С учетом изложенного предлагается предусмотреть, что для признания на основании заключения эксперта подписи недостоверной необходимо выявить волю самого подписанта. В случае если лицо, чьи данные указаны в подписном листе, отказывается от своей подписи, которая, по мнению эксперта, проставлена другим лицом, подпись признается недостоверной», — говорится в документе.

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