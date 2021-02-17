В конгрессе США назвали 15 связанных с «Северным потоком-2» судов

Письмо подписали четыре члена конгресса. Данные о судах были взяты из открытых источников, говорится в письме. В список вошли 15 судов, в том числе:
Всего в списке 11 судов, ходящих под российским флагом, и четыре — под иностранными.
В письме конгрессмены попросили Госдепартамент провести для них брифинг по вопросу усилий, которые администрация президента Джо Байдена предпринимает для того, чтобы ввести в действие положения Акта, разъясняющего закон об энергетической безопасности Европы (PEESCA).
В ходе брифинга они хотят получить ответы на вопросы о текущем статусе проекта «Северный поток-2» и о следующем отчете для конгресса о компаниях, связанных с «Северным потоком-2», которые выполняют действия, подпадающие под санкции.
Конгрессмены обращают внимание на то, что отчет должен был поступить 16 февраля, однако в конгрессе его не получили. «В частности, мы заинтересованы в вашей оценке деятельности судов из списка, которая, возможно, подпадает под санкции <…>», — говорится в письме конгрессменов.
Помимо этого, они хотят узнать статус текущих консультаций Вашингтона с европейскими партнерами, включая Данию, а также получить информацию о любых предложениях отказаться или ослабить санкционное давление на проект, которые поступают в администрацию.
РБК направил запрос в Nord Stream 2 AG.
В середине января уходящая администрация экс-президента Трампа ввела санкции против судна «Фортуна» в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Это были первые санкции, которые США ввели против участников строительства трубопровода.
Во вторник, 16 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон начал переговоры с Берлином о будущем проекта. По ее данным, в том числе обсуждаются вопросы возможного введения санкций против компаний, участвующих в проекте.
Как сообщил газете представитель Госдепартамента, администрация будет следить за завершением строительства трубопровода и его сертификации и принимать решение о санкциях.
В начале февраля баржа «Фортуна» начала укладывать трубы в водах Дании. Через несколько дней стало известно, что «Газпром» допускает ввод в эксплуатацию трубопровода уже в этом году.