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00:56 (мск), источник: Известия

Черноморский флот усилили арктическим ракетовозом-спасателем

Черноморский флот пополнит самое многофункциональное судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120. Объединённая судостроительная корпорация сообщила, что заводские ходовые испытания нового судна начнутся в марте. Новинка способна перевозить и перегружать на другие корабли тонны различных грузов и боеприпасов. Также она может вести спасательные работы в сложных погодных условиях.

Источник: пресс-служба ПАО СЗ «Северная верфь»

«Всеволод Бобров» станет второй единицей проекта 23120 в составе ВМФ России. Головной «Эльбрус» приняли в состав Северного флота в 2018-м. Уже на следующий год его отправили в кругосветное плавание продолжительностью в 175 дней с отрядом боевых кораблей, в составе которого был новейший фрегат «Адмирал Горшков».

Автономность позволяет судам данного проекта провести в море непрерывно до 60 суток. Они оборудованы двумя 50-тонными электрогидравлическими кранами для погрузки. На грузовой палубе есть пространство в 700 кв. м для размещения машин, контейнеров и других грузов. Усиленный корпус ледового класса Arc4 позволяет ему действовать при толщине льда до 60 см. Стандартный экипаж — 27 человек. При необходимости на «Боброве» могут разместиться до 55 человек.

Уникальное судно приспособлено также для погрузки и разгрузки грузов вертолётами Ка-27 и Ка-29. Эта функция необходима при работе в местах, где невозможно подойти к берегу и для оперативной доставки боеприпасов на корабли в море.

Новое судно могут задействовать для обеспечения морских операций в Средиземном море. С 21 сентября 2013 года там создано постоянное оперативное соединение ВМФ. Корабли соединения приняли самое активное участие в российской операции в Сирии. Они выпустили около ста крылатых ракет по целям террористов и экстремистов. В период боевых действий корабли иногда приходилось дозаправлять топливом и снабжать боеприпасами прямо в море.

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