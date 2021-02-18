Премьер Грузии объявил об отставке

09:53 (мск), источник: Коммерсантъ
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«К сожалению,
Напомним, в среду вечером Тбилисский городской суд постановил арестовать оппозиционера после того, как он отказался в полной мере заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года. Представители Объединенной оппозиции Грузии, в состав которой входят лидеры всех значимых политических сил страны, забаррикадировалась в