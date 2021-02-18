Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Грузии объявил об отставке

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покинет свой пост. Он объяснил это решение разногласиями с командой по вопросу ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, из-за того что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Господин Гахария считает, что задержание оппозиционера поставит под угрозу многих граждан.

Напомним, в среду вечером Тбилисский городской суд постановил арестовать оппозиционера после того, как он отказался в полной мере заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года. Представители Объединенной оппозиции Грузии, в состав которой входят лидеры всех значимых политических сил страны, забаррикадировалась в штаб-квартире партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они полны решимости оказать «физическое сопротивление» спецназу МВД в случае попытки ареста господина Мелии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Вынесен приговор экс-губернатору Хабаровского края
Умер советский актер Андрей Мягков
Россиян предупредили о «голубой» погоде в ближайшие пять дней
Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков
Россияне растеряли лояльность к своим работодателям
На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца
Мобильные операторы заблокируют номера заключенных
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Самые желанные трофеи с полей Второй Мировой
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Долго нам еще терпеть?: новый выпуск с Шейниным разозлил россиян
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
Госдума сегодня поработала продуктивно 465
Фототема. Флешмоб. 402
География (навеяно приглашениями в гости уральскими и челябинскими суровыми парнями) 328
Илон Маск пригласил Владимира Путина на беседу в Clubhouse 199
Новости партнеров
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Малышка долго не набирала вес. Потом мама заглянула ей в рот и все поняла
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Дети
Зара показала редкое фото подросшего сына-модника Певица привела Даниила на концерт
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь