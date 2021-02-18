Лукашенко заявил, что едет к Путину не чтобы что-то просить

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот, “Лукашенко приедет аж $3 млрд просить”. Нет, я не еду туда чего-то просить», — сказал Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой (цитата по БелТА).
Президент Белоруссии добавил, что не спорит с Россией на тему уровня экономического сотрудничества. «Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет.
Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Как ранее сообщал «Ъ», на встрече в Сочи белорусская сторона рассчитывает получить доступ к остатку средств на строительство БелАЭС. Собеседники «Ъ» говорят, что речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковзаявил «Ъ», что считает преждевременным говорить о деталях повестки. Минфин Белоруссии не подтвердил информацию о досрочном получении средств. А глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече двух президентов.