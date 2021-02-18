Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 февраляДень батарейки, открытие Плутона и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон: мировое неравенство ведет к войне за влияние вокруг вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал политически неустойчивой ситуацию, при которой вакцины от коронавируса западных производителей распределяются преимущественно между состоятельными странами. По его мнению, это ведет к войне за влияние в бедных странах, что можно «проследить в стратегиях» России и Китая.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

В мире закрепляется идея, по которой «сотни миллионов вакцин раздаются среди богатых стран, а в бедных странах мы не начинаем (поставки.— “Ъ”)», сказал господин Макрон в интервью Financial Times. «Это беспрецедентное ускорение мирового неравенства, к тому же политически неустойчивое, поскольку оно ведет к войне за влияние вокруг вакцин. Это можно проследить и в российской стратегии, и в китайской», — отметил он.

При этом он отметил, что приветствует глобальные поставки вакцин из России и Китая при условии, что те сертифицированы специалистами как пригодные к использованию.

Эмманюэль Макрон отметил, что фармацевтические компании из ЕС налаживают производство вакцин менее активно, чем американские.

Новость
Прирост числа заболевших COVID-19 по всему миру замедлился до минимума с октября

При этом он считает, что поставки в страны Африки не скажутся на кампаниях по вакцинации в Европе. «Мы не говорим про миллиарды доз немедленно, или о миллиардах и миллиардах евро. Это больше о том, чтобы как поскорее выделить от 4% до 5% тех вакцин, которые у нас уже есть», — сказал он.

Вчера, 17 февраля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что процесс вакцинации проходит довольно несправедливо: десять крупнейших развитых стран мира зарезервировали для себя 75% всего мирового объема вакцин, а 130 стран мира до сих пор не получили ни одной дозы. Распространение вакцин от COVID-19 он назвал «самым крупным моральным испытанием для мирового сообщества».

Россия экспортирует вакцину «Спутник V» центра имени Гамалеи, Китай — вакцину Sinovac. Ранее Белый дом обвинил обе страны в попытках использовать свои вакцины для достижения дипломатических успехов. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что считает печальными подобные заявления от представителей новой администрации США.

 Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
Вынесен приговор экс-губернатору Хабаровского края
У переболевших тяжелой формой COVID-19 нашли повреждения сердца
Последний романтик: умер актер Андрей Мягков
Бывший схиигумен признался в даче взяток на «миллионы долларов»
Украинская авиакомпания запустила «рейс в никуда»
Снегопады на Сахалине превратили жилые дома в гигантские сугробы
«Вероятно, это промысел божий»: как COVID-19 атакует верующих
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Жесткий фильм про войну: только для взрослых
Hi-Tech
Компьютер научили превращать стихи в видео. Что получилось Получилось немного жутко
Кино
Умер Андрей Мягков Актеру было 82 года
Новости партнеров
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Дети
6 хулиганов, которые стали звездами (вы удивитесь!) Продажа неприличных журналов, подделка дневников и даже нападение на аптеку…
Леди
Пелагея покрасовалась в женственном платье с кружевным воротником Поклонники обсуждают новый образ певицы
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь