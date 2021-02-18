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19:40 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Китае закрылся тайный клуб богатейших людей страны

Тайный клуб богатейших людей Китая прекратил своё существование, выяснило издание Apple Daily. Это связано с усилением борьбы Коммунистической партии против частных объединений среди ведущих бизнесменов страны.

Источник: AP 2020

Сообщество, считавшееся китайской копией масонской ложи, называлось «Тайшаньским клубом» — в честь горы в провинции Шаньдунь, где древние императоры проводили ритуалы, воздавая должное Небу.

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Издание сообщило, что роспуск клуба окончательно произошёл 20 января.

В клубе состояли 20 членов. По некоторым данным, много лет назад среди них был основатель Alibaba Джек Ма, отметило издание South China Morning Post (SCMP). Участниками клуба, предположительно, также были основатель Lenovo Лю Чуаньчжи, глава Baidu Робин Ли, Го Гуанчан из Fosun Holdings и Фэн Лунь из Vantone Holdings.

Основатель BBK Electronics Дуань Юнпин ранее заявил, что он был членом «Тайшаньского клуба». Там он хотел «найти людей, с которыми можно поиграть в гольф», однако, по его словам, этим видом спорта участники объединения не интересовались. Юнпин добавил, что члены клуба встречались несколько раз в год, обедали и общались.

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«Ничего тайного там не было, но некоторые члены клуба были немного таинственными», — рассказал бизнесмен в соцсетях.

Политический обозреватель Сан Пу заявил Apple Daily, что клуб представлял угрозу власти лидера Китая Си Цзиньпина, поскольку у партийного руководства не было доступа к информации, которой обменивались члены клуба на тайных встречах.

Около полугода назад Компартия Китая выпустила руководство, в котором подчёркивалось, что частные сообщества нужно взять под контроль. А 1 февраля 2021 года Си Цзиньпин призвал бизнес-элиту подтвердить свою приверженность партии.

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«Тайшаньский клуб» зарегистрировали в 1993 году, и тогда он назывался Тайшаньским институтом промышленных исследований. Его основали ряд известных предпринимателей с материкового Китая. Многие из них занимались бизнесом в сфере высоких технологий, но впоследствии бизнес-империи членов клуба охватили почти все сектора экономики страны вплоть до недвижимости и развлечений.

Местные СМИ рассказывали, что клуб предъявлял огромные требования к членству, в том числе финансовые. Ежегодные сборы составляли миллионы юаней (1 млн юаней = $154 900), а за неявку на собрания брали большие штрафы, писали журналисты.

Ранее стало известно, что выход на биржу (IPO) китайской финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba Джека Ма) заблокировали из-за совладельцев компании, среди которых обнаружились так называемые китайские кронпринцы, или дети элиты. В случае успешного размещения они получили бы миллиарды долларов, что стало бы проблемой для нынешних властей Китая.

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