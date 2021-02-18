22:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Washington Post: американские дипломаты в России попросили привить их «Спутником V»
Ряд сотрудников Госдепартамента США в Москве обратились к местным властям с просьбой вакцинировать их от коронавируса прививкой «Спутник V», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документы, интервью и конспекты встреч. Российская вакцина на данный момент не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), и Госдеп не рекомендует чиновникам прививаться ей. При этом он позволяет сотрудникам самостоятельно принимать решения, касающиеся своего здоровья.