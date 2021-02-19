Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций

01:17 (мск), источник: РБК
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«Два часа назад мы подписали сделку, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. А два часа назад в госреестре конечным бенефициаром телеканала “Прямой” стала Prime Assets Capital — 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича», — сказал
Он пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт. «Полтора года назад я обещал, что приложу максимум усилий, чтобы этого не допустить, — заявил Порошенко. — Макеенко позвонил мне сегодня утром. Сказал, что нужно приложить совместные усилия, чтобы защитить канал».
«Вот, Владимир Александрович [Зеленский], завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) можно вводить санкции против “террориста” Порошенко», — добавил
Он также подчеркнул, что намерен сделать все для того, чтобы защитить свободу слова, и пообещал сохранить ее на телеканале.
Заседание СНБО запланировано на 19 февраля, его поручил провести Зеленский. В сообщении на странице совета в Facebook говорилось, что часть вопросов на заседании будут обсуждать в закрытом режиме.
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении ряда телеканалов. Было прекращено вещание каналов «112», ZIK, NewsOne и др. Также санкции введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.
Президент пояснял, что санкции против телеканалов были введены