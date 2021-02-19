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01:17 (мск), источник: РБК

Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций

Экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Об этом Порошенко заявил в прямом эфире телеканала, фрагмент опубликован на его странице в Facebook.

Источник: AP 2020

«Два часа назад мы подписали сделку, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность. А два часа назад в госреестре конечным бенефициаром телеканала “Прямой” стала Prime Assets Capital — 100-процентная структура Порошенко Петра Алексеевича», — сказал экс-президент.

Он пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт. «Полтора года назад я обещал, что приложу максимум усилий, чтобы этого не допустить, — заявил Порошенко. — Макеенко позвонил мне сегодня утром. Сказал, что нужно приложить совместные усилия, чтобы защитить канал».

«Вот, Владимир Александрович [Зеленский], завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) можно вводить санкции против “террориста” Порошенко», — добавил экс-президент.

Он также подчеркнул, что намерен сделать все для того, чтобы защитить свободу слова, и пообещал сохранить ее на телеканале.

Заседание СНБО запланировано на 19 февраля, его поручил провести Зеленский. В сообщении на странице совета в Facebook говорилось, что часть вопросов на заседании будут обсуждать в закрытом режиме.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в своем Telegram-канале сообщил, что на заседании, возможно, будет рассмотрен вопрос введения санкций против Макеенко.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении ряда телеканалов. Было прекращено вещание каналов «112», ZIK, NewsOne и др. Также санкции введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.

Президент пояснял, что санкции против телеканалов были введены из-за их пророссийской позиции. «Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — заявлял он. Зеленский также утверждал, что телеканалы были «чужими». Сами каналы расценили действия властей как «политическую расправу» над «неугодными» СМИ.

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