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02:23 (мск), источник: Известия

Регионы в 2020 году получили рекордные суммы из федерального бюджета

Финансовая поддержка регионов из центра в прошлом году стала рекордной в российской истории: они получили 3,8 трлн рублей, подсчитали в АКРА.

Источник: Известия

Помощь из федеральной казны избавила субъекты от катастрофического дефицита. Без учета трансфертов из федерального бюджета разрыв в региональных финансах превысил бы 2 трлн рублей. Это около 20% от собственных доходов субъектов.

Впрочем, несмотря на поддержку, региональный дефицит в прошлом году также был зафиксирован на историческом минимуме — минус 0,7 трлн рублей.

54% дефицита пришлось на шесть регионов. Лидер по этому показателю — Москва. Ее дефицит составил 137 млрд, или 20% от общей суммы регионального «минуса», подсчитали в АКРА. Вслед за столицей идут Московская (-85 млрд рублей), Кемеровская (-41 млрд), Тюменская (-41 млрд) области, Санкт-Петербург (-40 млрд) и Республика Башкортостан (-40 млрд).

Рекордный дефицит, однако, связан не столько с падением доходов, сколько с возросшими расходами субъектов. Затраты региональных бюджетов в 2020 году увеличились на 17%, или на 2 трлн рублей по сравнению с 2019-м, и составили 14 трлн.

Собственные доходы субъектов — прежде всего это налог на прибыль и НДФЛ — сократились незначительно: на 2%, или на 234 млрд рублей.

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