Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
24Скончался актер Андрей Мягков
02:19 (мск), источник: Известия

В России готовят налог на старательскую деятельность

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет подготовлен Минфином. Он коснется всех граждан, которые захотят заняться старательской деятельностью и пройти регистрацию на специально созданной для этих целей онлайн-платформе.

Источник: AP 2020

«Согласно срокам его подготовки, законопроект должен быть представлен в Правительство в сентябре и внесен в ГД — в ноябре текущего года», — подтвердили «Известиям» разработку документа в пресс-службе Минфина.

При этом в министерстве уточнили, что законопроект является сопутствующим к инициативе Минвостокразвития.

— Сначала необходимо принятие закона о старательской деятельности, которое бы определяло это понятие. Автором соответствующего законопроекта является Минвостокразвития России, поэтому о его судьбе необходимо уточнять в этом ведомстве, — подчеркнули в пресс-службе.

Законопроект Минвостокразвития «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был разработан еще в мае прошлого года по поручению президента России Владимира Путина.

Как объясняет само ведомство, он позволит легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях. Согласно документу, планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Всё рублем: финансовая поддержка регионов поставила исторический рекорд
Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом
Планетоход Perseverance передал первый снимок с Марса
Стало известно об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
У переболевших тяжелой формой COVID-19 нашли повреждения сердца
Рыбаки из Флориды поймали «морского монстра»
Порошенко купил телеканал «Прямой» после угрозы санкций
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
Три предсказания Ванги, которые начинают сбываться
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Наконец о пенсионерах подумали. Ожидает их вот что
Новости партнеров
Путин заявил об окончании пребывания в должности президента
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Gnezdo.ru
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Некрасивые жены семерых российских красавцев
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Германия специально выгнала Навального, чтобы раскрутить жену
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь