Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

09:01 (мск), источник: Известия
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«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», — сказал он.
Нетаньяху также поблагодарил за содействие президента Израиля, главу Совета нацбезопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведку, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.
17 февраля стало известно, что задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами. Обмен состоялся 18 февраля.
Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города