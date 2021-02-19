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09:01 (мск), источник: Известия

Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии. Соответствующее видеообращение было опубликовано 18 февраля в социальных сетях Нетаньяху.

Источник: Известия

«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», — сказал он.

Нетаньяху также поблагодарил за содействие президента Израиля, главу Совета нацбезопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, службу общей безопасности, внешнюю разведку, минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.

Он подчеркнул, что Израиль всегда будет «делать всё возможное» для возвращения своих граждан на родину.
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17 февраля стало известно, что задержанная сирийскими пограничниками на Голанских высотах гражданка Израиля будет обменена на двух сирийцев, находящихся в тюрьме. Россия является посредником в переговорах между странами. Обмен состоялся 18 февраля.

Гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен на нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев Диаба Кахмуза и Нихаля аль-Маката. Как отмечают в агентстве, они «вели борьбу против израильской оккупации».

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