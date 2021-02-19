Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 февраляПоявление первой в мире синоптической карты, начало Ледового похода Балтийского флота и другие памятные события, происходившие 19 февраля в разные годы
Фоторепортажи
26Объявлен шорт-лист студенческого и молодежного конкурса Sony
24Скончался актер Андрей Мягков
05:20 (мск), источник: Известия

Набиуллина назвала способ повышения доступности ипотеки в России

Доступность ипотеки в России необходимо обеспечивать адресными мерами, иначе на финансовом рынке могут возникнуть «пузыри», рассказала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами — поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — цитирует Набиуллину «РИА Новости» 19 февраля.

Глава ЦБ напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке была уменьшена за счет общего понижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая в настоящий момент провоцирует рост стоимости жилья.

По ее словам, на региональном уровне низкая ставка уже перекрыта возросшей ценой квартиры.

Читайте также
Набиуллина указала на риски создания банками экосистем

Ранее Набиуллина заявила, что льготную ипотеку под 6,5% в качестве антикризисной меры надо вовремя свернуть, при этом таргетированно сохранив ее в некоторых регионах.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября премьер-министр России продлил эту программу до 1 июля 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Всё рублем: финансовая поддержка регионов поставила исторический рекорд
Грубая ошибка: почему органам опеки сложно спасать детей
Планетоход Perseverance передал первый снимок с Марса
Стало известно об отмывании денег под видом борьбы с пандемией
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с COVID-19 весной
У переболевших тяжелой формой COVID-19 нашли повреждения сердца
Рыбаки из Флориды поймали «морского монстра»
Украинская авиакомпания запустила «рейс в никуда»
Кино
Умер Андрей Мягков Актеру было 82 года
Новости партнеров
Преступления и наказания: вы знаете о прошлом оппозиционера
Удар по своей стране: чего добивается команда Навального
Снизить риски: эксперт – о вакцинации для пожилых
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Жена Панфилова сразила своей красотой
Леди
Пелагея покрасовалась в женственном платье с кружевным воротником Поклонники обсуждают новый образ певицы
Новости партнеров
Преступления и наказания: вы знаете о прошлом оппозиционера
Отмена привилегий: как замалчивались преступления Навального
Есть версия: чего ждут западные дипломаты от Навального
"Посветить за Навального" никто не вышел – пришлось выкручиваться и врать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь