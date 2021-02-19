Bloomberg сообщил о новом санкционном списке США по «Северному потоку — 2»

По данным четырех источников, знакомых с вопросом, США, скорее всего, пока не будут вводить санкции против немецких компаний, связанных с газопроводом, потому что президент Джо Байден стремится остановить проект, не разрушая отношения с Германией.
Собеседники агентства отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен против введения санкций в отношении компаний или лиц из ФРГ. По его мнению, гораздо важнее найти дипломатическое решение проблемы.
Критики такого подхода утверждают, что американское законодательство требует введения санкций против любого иностранного субъекта, который участвовал в строительстве газопровода.
По их словам, США, которые стремятся ослабить напряженность в отношениях с Германией, могут оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Прибалтики.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому».
Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сейчас укладка газопровода возобновилась.