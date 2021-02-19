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14:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Египет ждет россиян весной

Власти страны рассчитывают на возобновление полетов на курорты в марте.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Полеты из Москвы на курорты Египта могут начаться в ближайшее время после пятилетнего перерыва, объявили авиавласти страны. Речь идет о чартерных рейсах в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Официально сроки не известны, но предположительно речь идет о марте. По данным турецких изданий, формальное решение будет привязано к визиту Владимира Путина в Египет. В 2018 году в аналогичной ситуации было открыто регулярное авиасообщение с Каиром.

Но российские регуляторы пока не подтверждают восстановления полетов.

Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады предположительно в марте, сообщил ТАСС со ссылкой на авиавласти Египта: «Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета». Между тем в Росавиации пока «не подтверждают предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта».

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Reuters вечером 18 февраля со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра писал, что Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта. Дата фигурировала и в сообщениях местных СМИ, в частности Al Ahram. Еще 11 февраля турецкий Turizmgazetesi сообщал, что чартерные рейсы из России в Египет откроются после визита в страну Владимира Путина в марте.

Полеты между двумя странами полностью прекратились в ноябре 2015 года после подрыва пассажирского самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом (погибли 224 человека). Переговоры о возобновлении авиарейсов тянулись два года, это напрямую увязывалось с устранением замечаний РФ по авиабезопасности в аэропортах Египта. Объявление о том, что в феврале 2018 года снова могут начаться регулярные полеты из Москвы в Каир, было сделано в ходе визита Владимира Путина в Египет в 2017 году. Оно последовало за подписанием контракта на $21 млрд по строительству Россией АЭС в Эд-Дабаа. Рейсы в Каир возобновились в апреле 2018 года.

До катастрофы Египет был одним из двух наиболее востребованных направлений массового организованного отдыха россиян наряду с Турцией.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), ежегодно страну посещали 2,3 млн российских туристов.

Возобновление рейсов на курорты Египта последний раз широко обсуждалось в начале 2020 года, когда туристы в январе начали отказываться от поездок из-за коронавируса, хотя ограничения действовали только в Китае.

Тогда об открытии рейсов просили как авиакомпании, так и туроператоры. Речь даже шла о возможном начале полетов в апреле 2020 года. В феврале того же года это допускал и занимавший тогда должность министра транспорта Евгений Дитрих, однако затем в марте Россия в целом приостановила международное авиасообщение из-за пандемии.

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С 27 января по 4 февраля российские эксперты по безопасности провели очередную проверку аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, сообщали в АТОР, а 2 февраля посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщил, что в Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения: «Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев. Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами».

Борисенко называл ситуацию на Ближнем Востоке непростой, но выражал надежду на обеспечение Египтом безопасности туристов в аэропортах и на курортах. В Turizmgazetesi писали, что проверка прошла успешно. В Росавиации не стали обсуждать результаты проверки, так как она касалась транспортной и авиабезопасности и «не является предметом освещения в СМИ». В Минтрансе от комментариев отказались.

В феврале завершилось строительство 36-километровой стены вокруг Шарм-эш-Шейха. Губернатор Южного Синая Халед Фуда говорил The Guardian, что она создана в рамках мер безопасности, введенных в связи с приостановкой полетов Россией, а также о предназначении сооружения для защиты туризма в южной части Синайского полуострова.

За последние несколько лет сообщения о возобновлении полетов появлялись неоднократно, и пока туроператоры не готовы им верить безоговорочно.

Собеседник «Ъ» на рынке называет новость об открытии Египта «бурей в стакане воды»: проверки, по его словам, пока не закончены, и официальная позиция российской стороны не озвучена.

Эксперт уточняет, что допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, полученные Nordwind от египетских властей, не говорят об открытии направления: они традиционно оформляются в конце февраля на случай решения о возобновлении авиасообщения.

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Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе настроена более позитивно и считает, что принципиальное решение уже принято, хотя остается вопрос со сроком возобновления рейсов. Эксперт сомневается, что это произойдет в марте, рассчитывая в лучшем случае на апрель.

По словам Ломидзе, формирование полноценных программ займет у туроператоров две-три недели, но прогнозировать динамику восстановления потока пока сложно. «В случае официального открытия чартерных программ на курорты они определенно будут пользоваться спросом, конкурируя летом с Турцией как более бюджетное направление», — поясняет она. По предположению эксперта, стоимость тура с перелетом и недельным размещением в отеле категории «три звезды» в Хургаде может стоить 25−30 тыс. руб. на человека, в Шарм-эй-Шейхе — на 10% дороже.

Ольга Никитина, Александра Мерцалова

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