14:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Египет ждет россиян весной
Власти страны рассчитывают на возобновление полетов на курорты в марте.
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Полеты из Москвы на курорты Египта могут начаться в ближайшее время после пятилетнего перерыва, объявили авиавласти страны. Речь идет о чартерных рейсах в
Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами
Reuters вечером 18 февраля со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра писал, что Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта. Дата фигурировала и в сообщениях местных СМИ, в частности Al Ahram. Еще 11 февраля турецкий Turizmgazetesi сообщал, что чартерные рейсы из России в Египет откроются после визита в страну Владимира Путина в марте.
Полеты между двумя странами полностью прекратились в ноябре 2015 года после подрыва пассажирского самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом (погибли 224 человека). Переговоры о возобновлении авиарейсов тянулись два года, это напрямую увязывалось с устранением замечаний РФ по авиабезопасности в аэропортах Египта. Объявление о том, что в феврале 2018 года снова могут начаться регулярные полеты из Москвы в Каир, было сделано в ходе визита Владимира Путина в Египет в 2017 году. Оно последовало за подписанием контракта на $21 млрд по строительству Россией АЭС в
До катастрофы Египет был одним из двух наиболее востребованных направлений массового организованного отдыха россиян наряду с Турцией.
Возобновление рейсов на курорты Египта последний раз широко обсуждалось в начале 2020 года, когда туристы в январе начали отказываться от поездок
Тогда об открытии рейсов просили как авиакомпании, так и туроператоры. Речь даже шла о возможном начале полетов в апреле 2020 года. В феврале того же года это допускал и занимавший тогда должность министра транспорта Евгений Дитрих, однако затем в марте Россия в целом приостановила международное авиасообщение
С 27 января по 4 февраля российские эксперты по безопасности провели очередную проверку аэропортов
Борисенко называл ситуацию на Ближнем Востоке непростой, но выражал надежду на обеспечение Египтом безопасности туристов в аэропортах и на курортах. В Turizmgazetesi писали, что проверка прошла успешно. В Росавиации не стали обсуждать результаты проверки, так как она касалась транспортной и авиабезопасности и «не является предметом освещения в СМИ». В Минтрансе от комментариев отказались.
В феврале завершилось строительство 36-километровой стены вокруг
За последние несколько лет сообщения о возобновлении полетов появлялись неоднократно, и пока туроператоры не готовы им верить безоговорочно.
Эксперт уточняет, что допуски на полеты в
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе настроена более позитивно и считает, что принципиальное решение уже принято, хотя остается вопрос со сроком возобновления рейсов. Эксперт сомневается, что это произойдет в марте, рассчитывая в лучшем случае на апрель.
По словам Ломидзе, формирование полноценных программ займет у туроператоров
Ольга Никитина, Александра Мерцалова