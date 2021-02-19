14:34 (мск), источник: Известия
В Кремле назвали причину отсутствия звания генерала у Путина
Президент России Владимир Путин многократно заслужил генеральское звание, однако сейчас это не является для него приоритетом. Об этом сообщил журналистам
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«В целом, наверняка, президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», — сказал Песков.
Он не смог уточнить, является ли Путин полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков сообщил, что он — старший лейтенант.
В ходе прямой линии с гражданами в декабре 2011 года находившийся тогда на посту
«Я сказал Борису Николаевичу, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться. Я родом из этой организации, и давайте я буду первым невоенным директором Федеральной службы безопасности. Я помню, он удивился и сказал: «Ну ладно», — приводит сайт партии «Единая Россия» слова Путина.