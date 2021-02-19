В Финляндии предложили давать срок за отказ от тестирования на COVID

Предложение министерства заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и врачам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.
Региональные органы здравоохранения могут в том числе принимать решение проводить медосмотры в аэропортах.
Если граждане, в отношении которых назначили обязательный осмотр и тестирование, откажутся, им может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.
Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс. Ожидается, что парламент рассмотрит и примет законопроект уже сегодня, а вступит в силу он с 22 февраля.
Накануне ученые из Хельсинкского университета сообщили об обнаружении ранее не известной мутации коронавируса. Штамм, получивший название Fin-796H и выявленный в южной части страны, одновременно имеет черты «британского» и «южноафриканского» штаммов. Ученые отметили, что выявление этого варианта может быть затруднено при ПЦР-тестировании.
В январе Хельсинки закрыли для пассажирского движения пункт пропуска Иматра (Светогорск) — один из трех пограничных пунктов на границе с Россией. Глава МВД Финляндии Мария Охисало заявляла, что это необходимо, чтобы всех въезжающих в страну успевали проверить на COVID-19. До этого представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен заявляла, что власти могут ужесточить ограничения на въезд в страну в связи с распространением новых, более заразных штаммов коронавируса.
По данным Минздрава, в Финляндии с начала пандемии заболели почти 400 тыс. человек, 33 тыс. из них выздоровели, более 10 тыс. умерли.