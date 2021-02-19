США вернулись в Парижское соглашение по климату

Как отметил госсекретарь Тони Блинкен, Парижское соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». По его словам, возвращение США в соглашение стало таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году.
В соответствии с соглашением страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.
США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу бывшего президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.
Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.
В апреле он проведет международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.