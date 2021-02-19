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17:07 (мск), источник: Известия

США вернулись в Парижское соглашение по климату

Соединенные Штаты официально присоединились к международному соглашению по ограничению глобального потепления, известному как Парижское соглашение по климату. Об этом 19 февраля сообщает телеканал CNN.

Источник: Reuters

Как отметил госсекретарь Тони Блинкен, Парижское соглашение обладает «беспрецедентными рамками для глобальных действий». По его словам, возвращение США в соглашение стало таким же знаменательным, как и присоединение к нему в 2016 году.

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В соответствии с соглашением страны, подписавшие документ, будут повышать свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов каждые пять лет.

США официально вышли из соглашения в конце прошлого года по приказу бывшего президента Дональда Трампа, став первой и единственной страной, покинувшей соглашение с момента его принятия в 2015 году.

Демократ Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

В апреле он проведет международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата.

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