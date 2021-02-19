Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля повысят социальные выплаты Кто станет получать больше
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18Беспорядки в Испании
19:11 (мск), источник: РБК

Лавров назвал вопрос Nord Stream 2 закрытым для «уважающих закон» людей

Россия полностью выполняет свои договорные обязательства по «Северному потоку-2» в отличие от ЕС, поэтому оснований для введения санкций в связи нарушением европейской газовой директивы нет. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РБК.

Источник: AP 2020

«Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100%, выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — сказал Лавров.

Читайте также
В ХДС/ХСС оценили переговоры Вашингтона и Берлина по СП-2

«Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить “Северный поток-2”, было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — пояснил министр.

Однако, по его словам, позже ЕК начала действовать в обратном направлении.

«Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: “Нет, знаете, он (проект газопровода. — РБК) действительно был начат задолго до того, но он подпадает под третий энергопакет и под газовую директиву”. Вот какого качества у нас партнер по этим якобы отношениям», — рассказал Лавров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в США готовится к публикации доклад конгрессу о новом пакете санкций против «Северного потока-2». Издание отмечало, что в нем будет лишь несколько связанных с Россией организаций.

При этом администрация президента Джо Байдена не намерена включать в санкционные списки немецкие компании, чтобы одновременно и помешать завершению строительства газопровода, и не вступать в конфронтацию со своими европейскими партнерами.

Читайте также
Новак оценил готовность «Северного потока-2» в 95%

Кроме того, 18 февраля Bloomberg писал, что страны Евросоюза в начале следующей недели собираются принять решение о введении новых ограничений против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. В Кремле выразили надежду, что США и ЕС пересмотрят свои позиции и перестанут наращивать санкционное давление на Москву.

США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений против компаний, связанных со строительством трубы.

В Москве заявляли, что под этим предлогом Вашингтон намерен зачистить европейский рынок для продажи туда своего более дорогого сланцевого газа. Президент Владимир Путин 17 февраля заявил, что санкции принимаются западными противниками завершения проекта, чтобы «заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине».

В ФРГ неоднократно называли санкции США против газопровода вмешательством во внутренние дела.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Умер Андрей Мягков
Совбез Украины ввел санкции против Виктора Медведчука
Инфекционист назвал долю россиян с иммунитетом к COVID-19
«Газпром» заявил об истощении запасов газа в ЕС из-за холодов
Беспорядки захлестнули Испанию: фотогалерея
Пальмы в снегу: Сочи украсила природная аномалия (фото)
Эксперты объяснили, почему россияне не обращаются за пособиями
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Skoda показала новый бюджетный кроссовер Модель создавалась специально для индийского рынка
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Ещё в 2015 году данные о "дворце" были опровергнуты прокуратурой Швейцарии
Сценарий Запада прозрачен: выгнали, подвели под арест, взялись за жену
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Синоптики предупредили об ужасном холоде
Леди
53-летняя Оксана Фандера показала откровенное фото Актриса взволновала фанатов
Новости партнеров
Ещё один ляп, который опровергает реальность фильма про дворец в Геленджике
Автор утки про "дворец" ещё в 2015 году отказался от всех своих слов
Германия сообщила о возможном биполярном расстройстве у Навального
Кто и как мог перепутать герб России и герб Черногории в фильме о дворце
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь