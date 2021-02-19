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19:06 (мск), источник: ТАСС

Совбез Украины ввел санкции против оппозиционного депутата Рады Медведчука и его жены

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в пятницу на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: РИА "Новости"

«То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции, — это госпожа (Оксана) Марченко (супруга Виктора Медведчука), гражданка Украины, это господин (Виктор) Медведчук, гражданин Украины», — заявил Данилов.

Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку. По его словам, санкции вводятся на три года по статье финансирование терроризма.

СНБО Украины также ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц по делу о финансировании терроризма.

«На заседании СНБО принял решение относительно 19 юридических и 8 физических лиц, к которым указом президента с сегодняшнего дня будут применены санкции», — сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Данилова, это решение принято на основании уголовного дела о финансировании терроризма.

В список попала гражданская жена депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который уже находится под санкциями, Наталья Лавренюк; а также еще ряд граждан. Санкции, по словам секретаря СНБО, введены на три года и предусматривают арест имущества.

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