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22:12 (мск), источник: ТАСС

Меркель заявила, что диалог с США не означает отсутствие разногласий

Канцлер Германии считает, что о разногласиях нужно открыто говорить.

Источник: AP 2020

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что диалог с США не означает, что в отношениях Берлина с Вашингтоном нет разногласий, но о них, по ее мнению, нужно открыто говорить. Свое мнение она высказала в пятницу, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

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«Важно вместе определить стратегические вызовы. На мой взгляд, повестка ясна», — сказала Меркель. «Это не всегда будет означать схожесть интересов. У нас здесь нет иллюзий, мы должны открыто говорить о разногласиях», — добавила она.

Местные СМИ восприняли слова Меркель как намек на конфликт вокруг реализации проекта «Северный поток-2». США выступают с резкой критикой строительства газопровода. В пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства «Северного потока-2».

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода. По информации издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток -2», если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

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