США не планируют возвращаться к формату G8 с участием России

22:38 (мск), источник: Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В июле прошлого года 45-й американский президент Дональд Трамп заявил, что список участвующих в саммите стран устарел, и предложил пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
«Я не думаю, что в наших планах делать России новые приглашения (на саммит.— “Ъ”)», — приводит Reuters слова госпожи Псаки. Она отметила, что такое решение в любом случае может быть принято только вместе с остальными
Сегодня, 19 февраля, конференция стран G7 прошла в