Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 февраляЗапуск станции "Мир", первая женщина в Антарктиде и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
04:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Кипр отложил открытие границ для россиян до 1 апреля

Власти Кипра отложили до 1 апреля открытие въезда в страну для туристов из России, сообщили в российском посольстве в Никосии.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Ранее Минтуризма Кипра сообщило о возобновлении международного туризма для граждан 56 стран, в том числе России, с 1 марта.

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые “зеленую”, “оранжевую” или “красную” категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля», — сообщило посольство (цитата по «Интерфаксу»). С 1 марта Россия будет относиться к «серой» категории. Это значит, что въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан, как и сейчас.

Ранее Кипр ввел разделение стран, из которых прибывают туристы, на несколько категорий в зависимости от эпидемиологической обстановки. Туристам, которые приедут из стран «красной» категории, понадобятся два ПЦР-теста на коронавирус, из «оранжевой» — один тест, из «зеленой» — тесты не нужны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков рассказал, почему Путин до сих пор не генерал
Матвиенко сообщила реальный размер своей пенсии
США не планируют возвращаться к формату G8 с участием России
Центробанк России ускорил продажу золота из резервов
США пообещали Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Кравчук оправдал введение санкций против Медведчука
NASA показало фото посадки марсохода на Красную планету
Пальмы в снегу: Сочи украсила природная аномалия (фото)
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Рабыня Изаура через 40 лет. Это надо видеть
Как выглядят восточные женщины дома без хиджаба
Авто
Skoda показала новый бюджетный кроссовер Модель создавалась специально для индийского рынка
Кино
Меньшова рассказала, почему ушла из шоу «Сегодня вечером» Актриса также прокомментировала слухи о конфликте с Галкиным
Новости партнеров
Рисовали иностранцы: недострою в Геленджике примонтировали герб Черногории
Прокуратура Швейцарии опровергла все данные про "дворец" ещё в 2015 году
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Ещё в 2015 году данные о "дворце" были опровергнуты прокуратурой Швейцарии
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 477
мышатки фрошенятки 308
Путешествие Фроши по Пермскому краю 187
Сильные, самодостаточные женщины, а зачем вам муж, если вы все самостоятельно делаете? 143
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь