Пентагон пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

«Остин подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — сообщается на сайте Пентагона.
Господин Остин во время разговора также отметил, что Украине необходима реформа в оборонном секторе.
В заявлении Пентагона сказано, что Андрей Таран поблагодарил Ллойда Остина за поддержку. Он также заявил о приверженности преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.