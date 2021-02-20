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04:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»

Глава Пентагона США Ллойд Остин во время телефонного разговора пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», говорится в сообщении Пентагона.

Источник: Reuters

«Остин подчеркнул, что США по-прежнему твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — сообщается на сайте Пентагона.

Господин Остин во время разговора также отметил, что Украине необходима реформа в оборонном секторе.

В заявлении Пентагона сказано, что Андрей Таран поблагодарил Ллойда Остина за поддержку. Он также заявил о приверженности преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

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