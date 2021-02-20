04:08 (мск), источник: Life.ru
Кравчук оправдал «реальной войной» введение санкций против Медведчука
У страны, которая воюет, не может быть поблажек, утверждает он.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Первый президент Украины и глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук поддержал санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц.
«У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия
По словам Кравчука, в Незалежной идёт «реальная война», поэтому украинские власти должны отвечать на всё зеркально.
«На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами», — добавил первый президент Украины.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
Ранее три украинских телеканала прекратили вещание