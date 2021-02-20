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04:08 (мск), источник: Life.ru

Кравчук оправдал «реальной войной» введение санкций против Медведчука

У страны, которая воюет, не может быть поблажек, утверждает он.

Источник: Reuters

Первый президент Украины и глава делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук поддержал санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также других физических и юридических лиц.

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«У страны, которая воюет, не может быть поблажек, не может быть участия кого-то, кто идёт вразрез с борьбой народа за независимость, вредит этой борьбе. Я поддерживал и поддерживаю реальные, конкретные действия не только СНБО, но и Верховной рады, президента Украины», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Кравчука, в Незалежной идёт «реальная война», поэтому украинские власти должны отвечать на всё зеркально.

«На силу отвечаем силой. На выстрелы отвечаем выстрелами», — добавил первый президент Украины.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра на «Ютубе». Сам президент Украины объяснил своё решение «борьбой с пропагандой». А 16 февраля в стране начался сбор подписей за импичмент главе государства.

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