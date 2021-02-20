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12:24 (мск), источник: РБК

Рогозин отчитался Путину об успехах «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» сообщил президенту о выполнении гособоронзаказа на 100%, а также анонсировал запуск первого российского радиолокационного спутника и заявил о возобновлении исследования Луны впервые за 45 лет.

Источник: Пресс-служба Президента России
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил об успехах в космической сфере. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

По его словам, в прошлом году госкомпания смогла полностью выполнить гособоронзаказ. «У нас кассовое исполнение — 94%, гособоронзаказ выполнен на 100%. И идет, в общем, поступательное сокращение просроченной дебиторской задолженности», — сказал он.

Как отметил Рогозин, «Роскосмос» в целом по выручке остался на уровне 2019 года, при этом резко увеличилась выручка по диверсификации, а также практически в два раза, до 12 млрд руб., увеличились поставки энергооборудования, которое производится на предприятиях корпорации. «То есть мы не продаем излишки производства, мы перепрофилируем, как вы нам поручали, это производство», — пояснил он.

Говоря о перспективах российской лунной программы, Рогозин сообщил о запланированных «очень важных пусках». «Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит “Луна-25”, первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», — рассказал глава госкорпорации.

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Он также отметил, что на Международную космическую станцию (МКС) будут отправлены два модуля, которые уже находятся на космодроме Байконур. «Завершаются их электрические испытания, и мы планируем провести пуск самого большого модуля — модуля “Наука” — в мае этого года», — доложил Рогозин.

По его словам, в 2021 году «Роскосмос» запланировал почти 30 пусков ракет космического назначения, в частности один пуск тяжелой ракеты «Ангара» и два пуска легкой «Ангары». В прошедшем году, как уточнил Рогозин, было выполнено 24 успешных пуска, включая семь пусков боевых ракетных комплексов Минобороны.

«Из важных пусков этого года я также отметил бы, безусловно, запуск радиолокационного аппарата. Впервые мы переходим на радиолокацию. Для того чтобы объяснить насколько это важно, конечно, это Северный морской путь. Радиолокационный аппарат — ему что ночь, что день, что зима, что туман — он видит все детально. И практически мы создаем навигационные карты для капитанов атомных ледоколов», — заявил он.

Помимо этого, Рогозин сообщил, что полное импортозамещение электроники для спутников ГЛОНАСС произойдет к 2025 году. Он добавил, что срок работы аппаратов на орбите будет увеличен до 15 лет минимум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Юшков

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