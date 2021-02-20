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13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Основателя американской ЧВК уличили в помощи Хафтару

Основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater уличили в оказании помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифе Хафтару. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный доклад экспертов ООН.

Источник: AP 2020

Согласно документу, попавшему в распоряжение журналистов, в 2019 году Эрик Принс поставлял ливийскому командиру оружие, тем самым нарушив эмбарго ООН.

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В частности, основатель Blackwater направил в Ливию группу наемников, вооруженных штурмовой авиацией и военными катерами. По плану наемники должны были сформировать боевой отряд для выслеживания и ликвидации отдельных ливийских командиров. Вся операция обошлась в 80 миллионов долларов.

В начале февраля стороны конфликта в Ливии договорились о создании временного правительства в ходе встречи, прошедшей в Женеве под эгидой ООН. По результатам голосования временным премьер-министром Ливии был избран Абдель Хамид ад-Дбейба, а президентский совет возглавил Мухаммед аль-Манафи.

После убийства в 2011-м правившего с 1969 года Муаммара Каддафи в Ливии сложилась ситуация двоевластия. В настоящее время на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, который поддерживает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия.

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