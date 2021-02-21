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12:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский ввел санкции против «Спортмастера»

На Украине опубликован перечень новых санкций, ранее введенных президентом Владимиром Зеленским. Кроме депутата Виктора Медведчука и других физлиц под ограничения попали 19 компаний, в том числе российских. Санкции введены против головной компании сети магазинов «Спортмастер» — Sportmaster Operations, а также против Севастопольского государственного университета.

Источник: AP 2020

Против Sportmaster Operations Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре, введены ограничения по торговым операциям, запрещены перевозки по территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны и введены другие санкции.

Также санкции распространили на российские АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом “Донецкие угли”», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование» и ООО «Тосол-синтез трейдинг».

Против российских компаний введены различные виды санкций, в основном — ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы страны.
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Санкции введены против восьми физлиц. Среди них пятеро россиян — Константин Вацковский, Виталий Бойченко, Сергей Лысогор, Александр Маслюк и Михаил Попов, а также трое граждан Украины — господин Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которая является гражданской супругой владельца телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK Тараса Козака. Против самого господина Козака санкции были введены в начале месяца.

Sportmaster Operations владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Китае и Польше. Украинское подразделение появилось в 1990-х. На сайте указано, что магазины расположены во всех областных центрах страны, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. Отмечается, что на Украине ее магазины посещают более 10 млн человек.

Больше 10 лет «Спортмастер» официально поддерживает паралимпийское движение, а в 2018 году компания выступила спонсором и партнером Национального паралимпийского комитета и паралимпийской сборной команды Украины на зимней Паралимпиаде в Южной Корее.

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