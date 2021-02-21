МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

Ведомство считает, что срок хранения отпечатков пальцев россиян, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить «до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет». В соответствии с действующим законодательством, эти данные хранятся до достижения гражданами 80-летнего возраста либо момента их смерти.
По мнению авторов законопроекта, изменения необходимы, поскольку в России «сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет». Министерство приводит данные Росстата, согласно которым с январь 2015 года по январь 2020-го численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек.
По достижении этого возраста растет вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, указывает МВД.
В ведомстве отметили, что на реализацию законопроекта дополнительных средств не потребуется.
В ноябре министерство предложило создать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранных граждан, который позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на 2021−2023 годы. За это время МВД собирается разработать программное обеспечение, которое необходимо для формирования, ведения и использования банка данных.