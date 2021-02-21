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06:58 (мск), источник: Lenta.Ru

ООН осудила стрельбу по протестующим в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил разгон мирной демонстрации в Мьянме, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2020

Гутерриш призвал к возвращению власти гражданскому правительству. «Применение огня на поражение, угрозы и насилие против мирных демонстрантов недопустимо. У каждого есть право на мирные собрания», — сказал он.

Во время протестов 14 февраля силы безопасности открыли огонь по участникам акции в городе Мьичина. На распространенных в Twitter видео слышны выстрелы, люди на кадрах в панике разбегаются.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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