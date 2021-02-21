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13:41 (мск), источник: Известия

Жириновский призвал ввести предельный вес для россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, государство направляет слишком много средств на граждан, имеющих избыточный вес.

Источник: Известия

«Его надо лечить, надо давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 кг», — заявил политик.

Кроме того, он считает необходимым установить также предельный вес для госслужащих, который должен составлять 100 кг. Жириновский подчеркнул, что люди с таким весом имеют серьезные заболевания, например, диабет 2-й степени.

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При этом глава ЛДПР указал, что не говорит об увольнении людей, а призывает вести здоровый образ жизни. Например, сам он напомнил, что похудел почти на 10 килограммов.

Ранее, в январе, Жириновский предложил запретить катание на санках или «ватрушках», привязанных к автомобилю, и лишать водительских прав за такие действия. По словам политика, катание на «ватрушках» часто приводит к тяжелым травмам из-за ложного ощущения безопасности. При этом самое страшное последствие — это перелом позвоночника.

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