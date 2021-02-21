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20:57 (мск), источник: ТАСС

В «Рособоронэкспорте» заявили, что «Арматой» интересуются «порядка шести стран»

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. «Порядка шести стран» проявляют интерес к новейшему основному боевому танку Т-14 на платформе «Армата». Об этом журналистам в ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 сообщил генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.

«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес, — сказал он.

По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» в качестве основного боевого танка. «Какие-то переговоры ведутся, конечно. Задача в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-72 и Т-90», — добавил глава «Рособоронэкспорта».

Презентация экспортной версии танка Т-14 «Армата» проходит на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

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