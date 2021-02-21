В «Рособоронэкспорте» заявили, что «Арматой» интересуются «порядка шести стран»

20:57 (мск), источник: ТАСС
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«Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес, — сказал он.
По его словам, некоторые страны рассматривают «Армату» в качестве основного боевого танка. «Какие-то переговоры ведутся, конечно. Задача в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-72 и Т-90», — добавил глава «Рособоронэкспорта».
Презентация экспортной версии танка Т-14 «Армата» проходит на выставке IDEX-2021 в