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17:42 (мск), источник: Известия

В Киеве осудили притеснения журналистов в Белоруссии

Главы МИД и министерства культуры и информационной политики Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко осудили притеснения журналистов в Белоруссии. Совместное заявление двух министров опубликовано 21 февраля на странице МИД Украины в Twitter.

Источник: Известия

В нем говорится, что министры возмущены событиями в Белоруссии, где власти продолжают репрессии против журналистов.

«Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Белоруссии открыто нарушает эти базовые принципы», — отметили министры.

По их словам, Киев стоит на защите свободы журналистской деятельности.

При этом в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). На следующий день телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание, а их сайты лишились доменов.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что Киев борется с «пропагандой». Москва назвала решение Зеленского о санкциях вопиющим примером политической цензуры.

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