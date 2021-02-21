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20:10 (мск), источник: Известия

Помощник Байдена заявил о скором ответе на «кибератаки из России»

Соединенные Штаты ответят на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель. Об этом 21 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

Источник: Reuters

По его словам, Белый дом попросил разведывательные службы провести работу по определению причастных. Также будет установлен масштаб ущерба.

«Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ», — объяснил он.

Как отметил Салливан, ответом станут не просто санкции, а «видимые и невидимые инструменты».

21 декабря прошлого года минюст США заявил, что ответственность за масштабную кибератаку на сети американского правительства несет Россия.

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При этом несколькими днями ранее стало известно, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Издание обвинило Россию.

Ни американские власти, ни СМИ доказательств и обоснований своих обвинений не привели. В Москве категорически опровергли домыслы об участии РФ в кибератаках.

17 февраля в США заявили, что хакерская атака через мощное программное обеспечение Solarwinds, вероятно, была проведена хакером, имеющим российское происхождение. От кибератаки пострадали девять федеральных ведомств и около ста компаний.

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