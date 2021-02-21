Тихановская назвала «насмешкой» санкции ЕС против Белоруссии

20:00 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», — заявила изданию госпожа Тихановская.
«На данный момент кажется, что мы проиграли», — сказала она.
Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года, после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.
В стране до сих пор идут судебные процессы, связанные с протестными акциями. В четверг, 18 февраля, двух журналисток вещающего в Белоруссии польского телеканала «Белсат» приговорили к двум годам колонии общего режима за репортаж с акции протеста в ноябре 2020 года.