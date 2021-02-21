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23:18 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на данные об обмене израильтянки на партию вакцины в Сирию

О договоренности между Дамаском и Иерусалимом обменять израильтянку на партию российской вакцины от коронавируса сообщила NYT. Два дня назад премьер Израиля говорил об обмене с Сирией нарушителями границы при содействии России.

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Источник: AP 2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о поставках российской вакцины «Спутник V» в Сирию, заявил о готовности Москвы и дальше помогать Дамаску. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — сказал Песков. При этом он не стал уточнять детали поставки партии вакцины и оставил без комментариев все нюансы, появившиеся по этой теме в СМИ.

Днем 21 февраля The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, написала, что Иерусалим и Дамаск договорились об обмене израильтянки на партию российской вакцины против коронавируса COVID-19.

Эту же информацию опубликовала газета Asharq Al-Awsat.

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По версии СМИ, суть сделки заключалась в том, что Иерусалим закупит для Дамаска партию вакцины «Спутник V», а взамен Сирия выдаст Израилю женщину, которая случайно пересекла границу с САР.

По информации агентства SANA, израильтянка пересекла границу на юго-западе Сирии — в районе города Эль-Кунейтра — в феврале, после чего ее задержали военные.

Эта ситуация заставила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обратиться за помощью к России. 19 февраля он сообщил, что российский президент Владимир Путин помог с возвращением гражданки Израиля на родину. По его словам, в ответ Израиль вернул в Сирию двух пастухов, которые заблудились и незаконно пересекли границу, а также освободил жителя Голанских высот, который ранее был осужден за «подстрекательство».

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