06:10 (мск), источник: ТАСС
Словацкий премьер настаивает на скорейшей покупке страной «Спутника V»
ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/.
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Матович, возглавляющий крупнейшую партию словацкой правительственной коалиции «Обычные люди и независимые личности», выразил негодование по поводу того, что в четверг правительство не смогло принять решение о покупке «Спутника V». Этому воспрепятствовала позиция министров от правоцентристской партии «За людей», настаивающих на предварительной регистрации российского препарата в Евросоюзе.
«Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с [заключением] договора [на поставку российской вакцины] до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов — до того времени, когда все ее объемы [страной-]производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы “Спутник V” был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом. Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей», — отметил премьер.
Матович подчеркнул, что применение «Спутника V» может разрешить Министерство здравоохранения Словакии. Минздрав в течение года «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных лекарств. «До сих пор никто не ставил под сомнение [необходимость применения в экстренных случаях] такой практики. Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?» — отметил премьер.
Матович в пятницу информировал, что достиг соглашения с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым о поставке в республику до конца июня партии «Спутника V».